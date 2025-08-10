Aç kalan Gazze’li Taha gözlerini kaybetti

İSRAİL'İN sınır kapılarını kapatarak karadan yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki sözde insani yardım noktasından yiyecek almaya giden 15 yaşındaki Taha Basim Makadime görme yetisini kaybetti. İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda yardımı almaya gelenleri hedef almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, bu noktalarda şu ana kadar 1700'ü aşkın Filistinli öldürüldü, 12 binden fazla kişi yaralandı. Savaşta babası ile ağabeyini kaybeden Taha da savaşın küçük mağdurlarından sadece biri. Taha, kendisini Netzarim'e gitmeye sevk eden nedeni, "Gazze'de yiyecek yok. Sular kirli, pazarda neredeyse bir şey yok, olan da çok pahalı" şeklinde açıkladı. Taha, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Vurulunca yere yığıldım ve 3 saat yerde kaldım, kimse bana yardım etmedi, hastaneye götürmedi. Sonra El-Avde Hastanesine götürdüler. Avde'den Aksa Şehitleri Hastanesine naklettiler. Orası da yardım merkezlerinden gelen yaralılarla doluydu."