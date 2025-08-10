Çeşme’ye su müjdesi

İzmir Çeşme'de uzun süredir su sıkıntısı yaşanıyordu. Tahtalı Barajı'nın kritik seviyelere kadar düşmesi sebebiyle kuraklık baş göstermişti. İZSU, kuraklık ve artan tüketim sebebiyle 25 Temmuz'dan itibaren ilçede gece su kesintilerine başlamıştı. İlk etapta 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanan kesinti, 31 Temmuz'dan itibaren 23.00-09.00 saatleri arasında 10 saate çıkarılmıştı. Ardından kesintiler kentin geneline yayılmaya başlamıştı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Karaburun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşası tamamlanmak üzere olan Karareis Barajı'ndan su verilmesi süreci, bir süredir gündemdeydi. Dün ise Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve İçme Suyu İlk Su Verme Töreni düzenlendi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı bölgede incelemelerde bulundu.

'GÖRÜŞLER ESAS ALINMALI'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider de DSİ'nin, bugüne kadar ülkeye kazandırdığı 18 bin 168 tesisin 10 bin 663'ünü son 23 yılda yaptığını söyledi. Devletin gerekli tedbirleri ivedilikle aldığını vurgulayan Gizligider, şu ifadeleri kullandı: "Belediyelerimizin de tüm kayıp, kaçak oranlarını hızla düşürmesi gerekiyor. Tüm Türkiye'ye, bütün belediye başkanlarına seslenmek istiyorum, imar planları ve yeni yerleşimler açılması esnasında DSİ görüşlerini lütfen esas alın. Yoksa 'Bir alana yerleş, nasıl olsa buraya bir şekilde su getiririz' anlayışı sürdürülebilir değil. İzmir'de yüzde 30'lara varan kayıp-kaçak oranımız var ve İzmir'de bütün belediyelerimiz hızla şebeke altyapısı onarımı ile yenilenmesine geçmek zorunda. Eğer bu tedbir alınmış olsaydı, 365 gün içinde 100 günlük suyu İzmir'in yok olmuş olmayacaktı. Bugün itibarıyla Çeşme'mizin 2071 yılına kadar su sorunu ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

'ALTYAPIYI ÇÜRÜTTÜLER'

İNAN, Çeşme'deki su sorununu 1 milyar 700 milyon liralık dev yatırımla tarihe gömdüklerini, bu eserin AK Parti'nin laf değil icraat siyasetinin İzmir'deki yeni nişanesi olduğunu belirterek, Başkan Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. İnan, "Her zaman olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğunu da yerine getirememiştir. Sorumluluk onlarda olmasına rağmen yıllardır ihmal etmiş, altyapıyı çürütmüştür. DSİ olmasa, İzmir'de bugün çok daha ağır bir susuzluk felaketi yaşanacaktı. İzmir'de her yıl yaklaşık 70 milyon metreküp su, şehir şebekelerinde kayboluyor. Bu rakam, Tahtalı Barajı'nın tamamı demek. İzmirli susuzluktan değil, beceriksizlikten mağdur" dedi.

'ŞEBEKEDE KAYBOLUYOR'

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor. Bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun... İzmir'de yılda 68 milyon metreküp vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması su sorununu daha da büyütüyor. Her damla geleceğimizdir. Tüm belediyelerimizi, kayıpkaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanmaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu.

BEYDAĞ DA NASİBİNİ ALDI

2007'DE hizmete giren tarımsal sulama amaçlı Beydağ Barajı da "Susuz Yaz'dan" nasibini aldı. 2025 yaz mevsiminin aşırı sıcak ve bir o kadar da kurak geçmesi nedeniyle barajda su dramatik seviyelere düştü. Baraj gölünü karşı kıyıya bağlayan eski yol Ağustos ayında tamamen ortaya çıktı. 1994 yılında yapımına başlanan ancak 2007 yılında AK Parti döneminde tamamlanarak yöre çiftçisinin hizmetine sunulan Beydağ Barajı'nda yaşanan ürküten kuraklığı Yeni Asır gözler önüne serdi. Hizmete girdiği yıllarda neredeyse tamamen dolu olan baraj, aradan geçen 17 yılda yaşanan radikal iklim değişikliğine teslim olmuş durumda.