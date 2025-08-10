Terörsüz Türkiye’de süreç devam ediyor

SİLAH bırakma süreci kesintisiz devam ediyor. Irak ve Suriye yönetimleri de destek verdiği için dünyadaki benzeri süreçlerden farklı olarak PKK'nın silahtan arındırılması daha hızlı tamamlanacak. Mahmur ve Sincar boşaltılacak. Silahlı gruplar ayrıştırılacak ve burada yaşayan aileler isterlerse Türkiye'ye dönebilecek. Örgütün lider kadrosu kesinlikle Türkiye'ye kabul edilmeyecek. Avrupa ve Afrika seçenekleri masada. SDG'nin yaklaşık 60 bin kişilik silahlı grubunun ezici çoğunluğunu Arap ve Hıristiyan azınlıklar oluşturduğu için 4-5 bin kişilik YPG'li grubun Suriye Ordusu'na katılmaktan başka çaresi bulunmuyor. Meclis'te hazırlanacak çerçeve yasa taslağı da topluma kazandırma ve rehabilitasyon hükümlerini içerecek. Böylece örgütün silahsızlandırma aşaması da eş zamanlı olarak devam edecek.