Çerçioğlu Ankara’dan müjdelerle döndü

Başkentte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelerde, Aydın'ın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğini bir kez daha gündeme taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ankara'da kentsel dönüşümle ilgili ilk adımlar atıldı. İlk işim kentsel dönüşüm olacak. Çünkü Aydın'ın deprem gerçeğini görmezden gelme lüksümüz yok" dedi.
RİSKLİ YAPI BELİRLENECEK
Ankara'daki temaslarında kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak finansman ve proje desteği konularında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Çerçioğlu, riskli yapıların tespitinden modern konut projelerine kadar kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını söyledi. "Deprem kapımızı çalmadan hazırlıklı olmalıyız" mesajı veren Başkan Çerçioğlu, sürece tüm kurum ve vatandaşların dahil edileceğini vurguladı. Çerçioğlu, "Özellikle riskli yapıların belirlenmesi, rezerv alanların oluşturulması ve modern konut projelerinin hayata geçirilmesi konusunda merkezi hükümetle ortak çalışma yürüteceğiz" müjdesini verdi.
Ilıcabaşı mahallesinde yaşayan vatandaşlar dört gözle kentsel dönüşümü bekliyor.
"HER KAPIYI ÇALACAĞIM"
Aydın'a altın çağını yaşatacak önemli projeler için görüşmeler yaptığını kaydeden Çerçioğlu, "Sadece kentsel dönüşüm değil, ulaşım, altyapı ve çevre projeleriyle ilgili de Ankara'dan güzel haberlerle döndüm. Bu müjdeleri tek tek hemşehrilerime anlatacağım. Her kapıyı çalacağım. Aydın için yepyeni bir hizmet dönemine giriyoruz. Modern ve gelişmiş bir Aydın için ne gerekiyorsa yapacağız" sözleriyle yeni dönemin sinyallerini verdi. Siyasi tartışmalara kapıyı kapattığının da altını çizen Çerçioğlu, "Siyasi hırsım yok, kavgam yok. Kimseyle didişecek durumda değilim. Tek derdim Aydın için daha fazla çalışmak, daha çok hizmet etmek. İlk önemli projemizi kentsel dönüşüm olarak belirledik en kısa zamanda yeni binalarımız yükselecek" ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ARKASINDA DURACAĞIM"
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılmasının ardından, Didim CHP'de ilk istifa eden isim Hicran İzmit oldu. Didim ve Aydın'da meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan İzmit, "Her zaman arkamda duran Özlem Çerçioğlu'nun bundan böyle her şeye ve herkese rağmen ben de arkasında duracağım" dedi.
AYDINLILARDA HEYECAN YARATTI
AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, deprem riski yüksek iller arasında bulunan Aydın'da yıllardır gerekliliğini duyup bir türlü hayata geçiremediği 'kentsel dönüşüm' noktasında destek istemesi, kentte büyük heyecana yol açtı. Başta Ilıcabaşı Mahallesi olmak üzere şehirde eski yapıların yoğun olduğu mahallelerde vatandaşlar, belediye-devlet iş birliğiyle kentsel dönüşüm noktasında atılacak adımları dört gözle beklemeye başladı. Aydın'da özellikle eski yapıların yoğun olarak bulunduğu Ilıcabaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm, büyük bir ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, süreç içerisinde konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, mahallede binaların her gün başlarına yıkılacağı korkusuyla yaşamaktan bıktıklarını ifade etti.