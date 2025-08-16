Çerçioğlu Ankara’dan müjdelerle döndü

Ilıcabaşı mahallesinde yaşayan vatandaşlar dört gözle kentsel dönüşümü bekliyor.

"HER KAPIYI ÇALACAĞIM"

Aydın'a altın çağını yaşatacak önemli projeler için görüşmeler yaptığını kaydeden Çerçioğlu, "Sadece kentsel dönüşüm değil, ulaşım, altyapı ve çevre projeleriyle ilgili de Ankara'dan güzel haberlerle döndüm. Bu müjdeleri tek tek hemşehrilerime anlatacağım. Her kapıyı çalacağım. Aydın için yepyeni bir hizmet dönemine giriyoruz. Modern ve gelişmiş bir Aydın için ne gerekiyorsa yapacağız" sözleriyle yeni dönemin sinyallerini verdi. Siyasi tartışmalara kapıyı kapattığının da altını çizen Çerçioğlu, "Siyasi hırsım yok, kavgam yok. Kimseyle didişecek durumda değilim. Tek derdim Aydın için daha fazla çalışmak, daha çok hizmet etmek. İlk önemli projemizi kentsel dönüşüm olarak belirledik en kısa zamanda yeni binalarımız yükselecek" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ARKASINDA DURACAĞIM"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılmasının ardından, Didim CHP'de ilk istifa eden isim Hicran İzmit oldu. Didim ve Aydın'da meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan İzmit, "Her zaman arkamda duran Özlem Çerçioğlu'nun bundan böyle her şeye ve herkese rağmen ben de arkasında duracağım" dedi.