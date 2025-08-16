Malik Ercan: Yenipazar’da yeni bir sayfa açıyoruz

Aydın'ın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle partiye katılan Ercan, Yenipazar için 'yeni bir sayfa' mesajı verdi. Malik Ercan yaptığı açıklamada, "Yenipazar'ımıza hizmet noktasında yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç. İlçemizin ihtiyaçlarının karşılanması, projelerimizin hayata geçmesi ve Yenipazar'ımızın hak ettiği yatırımlara kavuşmasını önceleyen bir tercihle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle bugünden itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak Devletimiz ve Milletimiz için hizmet etmeye başlıyoruz" dedi.