Muğla’da önce susuzluk şimdi de yolsuzluk!

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, saha çalışmalarına Ula, Menteşe, Milas ve Bodrum'da devam etti. İlçe başkanları ve teşkilatlarla bir araya gelen Otgöz, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri yaptı, mahalle toplantıları düzenleyerek, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Saha çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapan Otgöz, 13 ilçenin 9'unda toplantılar yaptıklarını, kalan 4 ilçede de vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Kendilerine oy veren vermeyen ayrımı yapmadan tüm vatandaşları dinleyerek, taleplerine çözüm ürettiklerini belirten Otgöz, "Muğla turizminin gözbebeği Bodrum ziyaretimizde hemşerilerimizin bir damla suya hasret kaldığını gördük. Hemşehrilerimiz CHP'li Belediyenin asli görevi olan içme suyu ve trafik konusunda oldukça şikâyetçiler. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi yıllardır CHP'de. Bu Belediyeler devasa bütçelere sahipler. Ancak bütçe yönetimini bilmeyen ve bütçeyi verimli kullanamayan yöneticiler, Bodrum'a içme suyu yatırımı yapmadılar" ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK İDDİASI VAR"

Otgöz, Bodrum ana isale hattında modernizasyon çalışmalarının da yeni hatırlandığını savunarak, "Yaptıkları Bodrum Ana İsale Hattı ihalesinde de yolsuzluk iddiaları gündemde. İddialar üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dileriz ki, iddialar doğru olmasın. Temennimiz kamunun parasının düzgün kullanılması yönündedir" dedi. Bodrum'da biten ve devam eden kamu yatırımlarını da inceleyen Otgöz, CHP'li belediyeler yolsuzluk iddiaları ile çalkalanırken, AK Parti olarak Muğla'ya ve hemşehrilerine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Güney İsale Hattı ihalesinde yaşananlar üzerine harekete geçti ve "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, MUSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki ihale dosyalarına el koydu.

1 MİLYAR LİRAYI AŞABİLİR

İhalenin Ekim 2024'te zamanında yapılmaması nedeniyle Bodrum bir yazı daha susuz geçirdi. Sezon bitiminde yeniden başlayacak projede yeni fiyat değerlendirmesi yapılacağı ve ihale bedelinin 1 milyar TL'yi aşacağının öngörüldüğü ifade edildi. Bodrum'da her hafta yaşanan su isale hattı patlamaları ve ardından gerçekleşen su kesintileri vatandaşları isyan ettirmiş durumda. Bir türlü kalıcı çözüm üretilmeyen isale hattı patlamaları ve kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve turistler, belediye yetkililerinden konuya çözüm bulmalarını istiyor. Patlama nedeniyle sokaklara akan tonlarca temiz su ve günlerce süren su kesintileri nedeniyle ilçe, halk arasında "EGE'NİN AFRİ- KA'SI" olarak anılmaya başlandı. Vatandaşlar, "Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize" diyerek belediye yetkililerine tepki gösteriyor. Bodrum'da geçtiğimiz günlerde yine isale hattında patlama meydana gelmiş, tonlarca su altında kalan iş yeri ve deposunda hasar oluşmuştu. İşletmeci Yusuf Bartek, hasarın büyük olduğunu, geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatarak, soruna çözüm bulunmasını istemişti.