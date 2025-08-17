Sahte denklik belgesi düzenleyenlere hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki liselerde eğitim gördükleri halde yurt dışında eğitim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden sahte denklik belgesi temin eden ve söz konusu belgeleri üreten 46 kişi hakkında dava açtı. Bu kapsamda yurtdışı eğitim ve danışmanlık şirketi sahibi akademisyen Bekir T'nin "rüşvet vermek" ve "resmi belgede sahtecilik", sanık Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında görevli öğretmen Güler K'nin "rüşvet almak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıldan 19 yıl 6 ay kadar, diğer 44 sanığın da "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 ay kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların yargılanmasına, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.