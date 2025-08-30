“30 Ağustos bağımsızlık aşkımızın nişanesidir”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Bursalı mesajında, "Üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu tescil eden Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Milletimiz, 103 yıl önce yokluk ve imkânsızlıklara rağmen destansı bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve 30 Ağustos 1922'de kesin bir zafer kazanarak hürriyet sevdasını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu kutlu zafer; milletimizin bağımsızlık aşkının nişanesidir, ecdadımızın esareti reddedişinin destanıdır, şehadeti bir başlangıç sayıp ölüme yürüyüşünün ispatıdır. Çok şükür ki o ruh bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, dahili ve harici düşmanlara karşı aynı imanla, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.