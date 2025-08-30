Meclis olağanüstü toplandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken geçtiğimiz ay tatile giren TBMM Genel Kurulu, ilk kez Gazze için toplandı. Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirdi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz adaletin ve vicdanın gür sesi olması devam edecek. Türkiye olarak, daha adil bir düzenin inşası için yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da mazlumun umudu, zalimin hasmı olmaya devam edeceğiz. Filistin davası, ülkemizde tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir meseledir" dedi.

"LİMANLARIMIZI KAPATTIK"

Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış başka bir ülkenin olmadığını belirten Fidan, "Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail geçiş sürecindeki Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Suriye içinde işgalci varlığını da sürdürmektedir. Bu doğrultuda, Golan tepelerindeki işgalini genişletmiş; Suriye topraklarının içine kadar girmiş, Şam'ı vuracak kadar cüretkar bir hezeyan içine girmiştir. İsrail, Suriye'deki hassas noktaları kaşıyarak, istikrarlı, güçlü, milli birlik ve beraberliğini sağlamış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye istemediğini açıkça göstermiştir. Suriye'nin kadim ve değerli topluluklarının bu çarpık hedefler doğrultusunda istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İNSANİ DEĞERLER HİÇE SAYILDI"

İsrail'in, iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saydığını dile getiren Fidan, "Yaşananlar, tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. Türk milleti, zulme maruz kalan Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. İsrail, bölge ülkelerinin içinde bulunduğu şartları fırsat bilerek; sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırma ve yaşanmaz kılma stratejisiyle dizayn etmeye çalışmakta, yasadışı işgal altında tuttuğu toprakları genişletmek için her türlü hukuksuzluğu yapmaktadır. Gazze'nin yüzde 85'i halen İsrail'in askeri kontrolü altındadır. Bununla da yetinmeyen Netanyahu Hükümeti, Gazze'nin geri kalan kısmını da işgal altına almak için hazırlıklar içindedir. Bugün itibarıyla orduya hareket emri verdiğine dair bilgiler intikal etmektedir" bilgisini verdi.

"ABD'NİN DESTEĞİ ARKALARINDA"

1 milyondan fazla Filistinlinin bir kez daha yerlerinden etme planının devreye alındığını dile getiren Fidan, "Neredeyse bütün dünya İsrail'i soykırım nedeniyle yalnız bırakmıştır. ABD'nin kayıtsız şartsız desteğiyle, İsrail mevcut savaş suçlarına devam etmektedir. Türkiye olarak, Filistin halkının hangi şekilde ve isim altında olursa olsun Gazze'den tehcirini öngören planlara karşıyız. İsrail yardımların dağıtımını engelleyerek binlerce Filistinli kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar da devam etmektedir. İsrail'le ticaretin kesilmesi, İsrail'in BM Genel Kurul çalışmalarına katılımının tamamıyla askıya alınması, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının sona erdirilmesi, İsrail'in uluslararası toplumdan tecrit edilmesi konularında benzer düşünen ülkelerle beraber adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.