Vatan toprağında gözü olanlara uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihin sayfaları çevrildiğinde ağustos ayının, Türk milletinin zafer ve zirve ayı olduğunun görüleceğini aktararak, Türk milletinin muzaffer bir millet olduğunu, bu muzaffer ruhun harcının milli birlik ve dayanışma azmiyle karıldığını vurguladı. Bahçeli, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez milletimizin her ferdi hür ve bağımsız bir geleceğin özlemiyle kenetlenmiş, dökülen şehit kanları da bu kenetlenmeyi çok daha güçlü bir hale getirmiştir. Türk milleti, belini bükmeye cüret eden ehl-i salibi mahvı perişan etmiştir. 103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır" dedi. Sürekli var olan iç ve dış düşmanların, Terörsüz Türkiye'yle beraber tesir alanını iyice kaybedeceğini vurgulayan Bahçeli, "Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin kahrına ve çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışlarsa, akıbet gene aynı olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.