Büyük zafer coşkusu

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılım sağladığı törenlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın son gününde de '30 Ağustos Zafer Bayramı' nedeniyle yoğunluk oluştu.

TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Etkinliğe gelen Aydın Karakurt " İnsansız hava araçlarını görünce tüylerimiz diken diken oluyor, gurur duyuyoruz" dedi. Şehir dışından geldiğini söyleyen Kadir Bostan, "Her şey çok mükemmel, çok ciddi bir emek var. Ülkenin savunmasının bu şekilde olması nedeniyle biz evlerde biraz daha huzurluyuz, mutluyuz o yüzden çok keyif aldık" dedi. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.