Gazze Tezkeresi soykırımcıları panikletti

İsrailli soykırımcı siyasiler Başkan Erdoğan'ı hedefe koyan sosyal medya paylaşımı yaparken İsrail medyası Türkiye'nin her alanda tam boykot kararını "savaş dönemlerinde bile zor görülen sistemli ve planlı bir hamle" olarak ifade etti.

TBMM TOPLANMIŞTI

MAARİV gazetesi, "Ankara'nın aldığı bu karar, bölgedeki stratejik dengeleri derinden etkileyecek ve kalıcı sonuçlar doğuracak. Türkiye bu kararı bir tesadüf ya da ani bir öfke tepkisiyle değil, kontrollü ve planlı biçimde aldı" diye yazdı.Meclis önceki gün olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan 'İsrail'in Gazze'deki işgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi' dün oy birliği ile kabul edildi. Okunan tezkerede şu ifadelere yer verildi: "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkum ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz."

GAZZE'YE BOMBARDIMAN: SON 24 SAATTE 66 ÖLÜM

İSRAİL'İN 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak, 63 bin 371'e yükseldi. Ayrıca hastanelerde aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 332'ye yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu hatırlatıldı.