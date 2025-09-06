Bakan Tekin: Hiç kimse velilerden bağış isteyemez!

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Kayıt sürecine değinen Tekin, ilkokul ve ortaokul kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştiğini vurguladı. Tekin, "Bütün okullarımızı, İçişleri Bakanlığımızla birlikte sokak sokak eşleştiriyoruz. Bütün öğrencilerimizi, otomatik olarak kaydediyoruz" dedi.

İSTİSNALAR OLABİLİR

TEKİN, velilerden kayıt için ücret istenmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Bir veli 'Çocuğumu okula kaydetmek için ücret istiyorlar' diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Bir eksik bilgilendirme var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Her çocuk veya her okulumuza kimin kayıt yaptıracağı belli. Tekrar söylüyorum kimse 'Çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum ama benden kayıt için para istiyorlar' diyemez" ifadelerini kullandı. İstisnai durumlar olduğunu anlatan Tekin, "İki tane istisnası var bunun. Bu da doğru değil, hukuka uygun değil. Bunlardan bir tanesi veliden kaynaklanıyor. Veli, çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil, başka bir okula göndermek istiyor, ama hakkınız yok. Hakkı olmadığı halde bir yere kayıt yaptırmak istiyor ve bunu yaptırırken de diyor ki 'Ben oraya kayıt yaptıracaktım, benden para istediler.' Şimdi bu tamamen hukuka aykırı, gayri nizami bir durum. Buna asla müsaade etmiyoruz. Buna okul yönetiminin de yetkisi yok, yapamaz" bilgisini verdi. Tekin, ikinci istisnai durumun ise okul aile birlikleri üzerinden alınan bağışlar olduğuna dikkati çekerek, "Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkanlar sunulması isteniyor. Veliler istiyor bunu. İşte 'Çocukları geziye götürün ya da halı saha götürün.' gibi. Bizim yapmadığımız bazı yatırımları talep ediyorlar. Karşılığında da okul aile birliği diyor ki biz şu hizmetleri de sunacağız. Dolayısıyla velilerden bağış istiyorlar" bilgisini verdi.

ZORUNLU EĞİTİM

ZORUNLU eğitim konusunda Bakan Tekin, 4+4+4 uygulamasının 2012 yılında hayata geçirildiğini belirterek, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunlar itibarıyla 12 yıllık zorunlu eğitimin farklı toplumsal kesimler tarafından, farklı gerekçelerle tartışıldığına dikkati çekti. Tekin, "Biz şimdi öyle bir karar almak durumundayız ki bir, Türkiye bu bahsettiğimiz uluslararası göstergelerin altına düşmemeli. İki, kamuoyunda bize bu konuda yönelen eleştirileri ortadan kaldırabilecek iyileştirmeler yapmak durumundayız. Dolayısıyla bu parametreler ışığında 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasını arzu etmiştik, yıl içinde tartışmaları yapıldı, çok farklı kesimler tartıştı. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak bir karar almak durumundayız. O kararımızı aldığımızda kamuoyu ile paylaşırız" şeklinde konuştu.

BAKANLIĞIN DAĞITTIĞI KİTAPLARI KULLANMAYAN OKULLAR KAPATILDI

MİLLÎ Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen son denetimler neticesinde, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Bakanlıkça dağıtılan ders kitaplarını kullanmadığı tespit edilen 22 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana 43 özel okulun ruhsat iptali gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, velilere ilave külfet getirmemesi amacıyla onaylanan ders kitaplarının okutulmasını zorunlu tutuyor. LGS ve YKS sorularının tamamı da Bakanlıkça ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarında yer alan müfredat, konu ve kazanımlar çerçevesinde hazırlanıyor. Öğrencilere bu kapsam dışında herhangi bir kaynaktan soru yöneltilmiyor. Ders kitabı kullanımı Bakanlık tarafından titizlikle takip edilerek anlık denetleniyor.

DENETİM SÜRECEK

Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılıyor. Mayıs ayından bu yana sürdürülen incelemeler sonucunda, daha önce ruhsatı iptal edilen 21 özel okula ek olarak Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını kullanmayan 22 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi. Böylelikle ruhsatı iptal edilen toplam özel okul sayısı 43'e ulaştı. Okulların kapatılmasına sebep olan ders kitaplarının kullanımı, fahiş fiyatla mücadele, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra, kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan her türlü konuya yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek.