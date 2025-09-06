Başkan Çerçioğlu’na destek ziyaretleri devam ediyor

AK Parti'ye geçişinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyaretler hız kesmeden devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çoban ve AYTER Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akar'ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Eski Bakanları belediyede ağırlayan Çerçioğlu'na yapılan bu ziyaret yankı uyandırırken AK Parti'ye geçiş sürecinde kendisine verilen desteğin arttığı da gözlendi.