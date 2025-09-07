Bakan Göktaş: Milletin umudu ilk günden beri AK Parti

MANİSA'DA 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin kurulduğu ilk günden bugüne milletin umudu olduğunu dile getirdi. Göktaş, "AK Parti her alanda tarihi reformlara imza attı. Savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye'nin çehresini değiştirecek adımlar attı. Bu adımlardan en önemlisi sosyal politikalar alanında yapılan adımlardır" dedi.

GENÇLERE KONUT MÜJDESİ

GÖKTAŞ, "Bakanlık olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirirken sosyal politikalar ve sosyal yardımlar konusunda da insan odaklı, vatandaşı merkeze alan bir anlayışla her daim hareket ettik. Evde bakım hizmetlerinden engelli haklarına, kadın istihdamına, kadına şiddeti önleyici önlemlere kadar, çocukların korunmasına kadar birçok alanda devrim niteliğinde projeler hayata geçirdik" diye konuştu. Öte yandan, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal konut projesinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacağını bildirdi. Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı'na yakışan konut müjdesi için başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese, aileler adına teşekkür ettiğini belirtti. Göktaş, "Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adım hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.