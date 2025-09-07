  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Çömlekçiliğin marka şehri artık Menemen

HABER MERKEZİ

İZMİR'İN Menemen ilçesindeki Şehir Parkı'nda Menemen Belediyesi 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali büyük bir coşkuyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün Menemen, Türkiye'nin çömlekçilikteki en önemli merkezlerinden biri olarak başköşedeki yerini almış, bu eşsiz geleneği dünyayla buluşturan bir marka şehir haline gelmiştir. Ve bugün, dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'mizle; insanlık tarihi kadar eski olan çömlekçiliği tam 41 ülkeye ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

