Beykoz Başkanvekili AK Parti’ye katıldı

Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK Toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. İsrail'in Katar'da Hamas'ın müzakere heyetine yönelik saldırısını hatırlatan Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı, çelik kubbe hamlemizin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi" dedi. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını ifade etti. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın bugün AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.