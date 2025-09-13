“İnsanlık eğitimle ayağa kalkacak”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Dünyayı Şekillendiren Eğitim" temasıyla düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajlarla katıldı. Emine Erdoğan zirvenin açılışına gönderdiği video mesajında, dünyanın, insanın içinde taşıdığı değerlerin özeti olduğunu belirterek "Adil, güvenli, barışçıl bir düzen empati köprüleri kurabilen rafine akıllarla mümkündür. Bu manevi donanımın yoluysa değer temelli bir eğitimden ve insandaki cevheri kuyumcu titizliğiyle işleyen öğretmenlerden geçer" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, insanların savaşla zulümle, açlıkla boğuştuğu, dünya yetim nüfusunun ve mülteci sayılarının hızla arttığı, doğal kaynakların tükendiği ve iyi haberler almaya hasret kalınan dünyada, insanlığı yeniden ayağa kaldıracak yegane gücün, eğitim olduğunu bildirdi.