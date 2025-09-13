Şaibeli kurultaydan bugüne CHP gerçekleri

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılan CHP 38. Olağan Kurultayı gündemden düşmüyor. 'Şaibeli kurultay' olarak da adlandırılan dava sürecine ilişkin duruşma 15 Eylül Pazartesi günü görülecek. 2 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği kurultayın ardından, CHP'deki güç dengeleri baştan aşağı yeniden dizayn edildi.

FİŞLEME SÜRECİ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içerisindeki otoritesini pekiştirmek için ilk büyük hamlesini yerel seçimlerin ardından yaptı. 20 Nisan 2024'te, 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'seçim sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı. Partililerin birbirini şikâyet ettiği süreçte, bin 819 kişi hakkında inceleme yapıldı. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 394 kişinin disipline sevk edildiği duyuruldu. Çanakkale gibi nüfusun az olduğu illerde dahi üst düzey partililerin ihraç sayısı 30'lara yaklaştı. Özgür Özel döneminde ihraç hamlelerinin sonu gelmedi. "CHP DEM'leniyor" diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2024 yılı sonunda ihraç edildi. Yalnızca son 1,5 ayda ise Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı. Halihazırdaki kongreler takvimi kapsamında genel merkezin işaret ettiği listelere muhalif olan örgüt temsilcilerine de bir bir görevden el çektirildi.

TASFİYE OPERASYONLARI

Bu isimlerden biri de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir oldu. CHP yönetimi son 2 yılda, partiye yakın gazetecilere de baskı uygulamaktan geri durmadı. Özgür Özel'in geçen sene eleştirel tutumları sebebiyle Tolgahan Erdoğan ve Enver Aysever gibi gazetecileri mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı. Son dönemde ise parti içi muhalefetin etkili isimlerinden olan Barış Yarkadaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

"HERKESİ İHRAÇ EDERİZ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesi sonrası Gürsel Tekin ile beraberindeki isimleri de ihraç etmek için kolları sıvayan genel merkez, "Bundan sonra kim kayyum olmayı kabul ederse onu da ihraç ederiz" mesajıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu da örtülü tehdit etti. Geçtiğimiz nisan ayında genel boykot çağrısı yaparak ülkeyi ekonomik kaosun eşiğine getiren Özgür Özel, son günlerde yine sokak tehditleriyle dikkat çekiyor. 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkması durumunda 'on milyonlarca insanı sokağa dökebileceğini' savunan Özel, genel merkezi teslim etmeyeceklerini de açık açık dile getiriyor.