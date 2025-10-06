Çerçioğlu yeni projenin müjdesini verdi: Can dostlara yeni yaşam alanı geliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sokak hayvanları için yeni bir proje müjdesi verdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, toplam 244 bin metrekarelik alanda kurulacak modern 'Can Dostları Yaşam Alanı'nın Aydın'a kazandırılacağını açıkladı. Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı projesini açıklayan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Karşılıksız sevgileriyle hayatımıza anlam katan can dostlarımız için bugüne kadar çok şey yaptık, daha fazlasını da yapacağız. Geçtiğimiz yıl 30.000 metrekarelik modern bir evcil hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini kentimize kazandırmıştık" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLE YAŞAYACAKLAR'

Çerçioğlu, "Yeni projemizle, sokak hayvanlarımızın daha güvenli ve sağlıklı şekilde yaşayacağı toplam alanı 244 bin metrekare olan yeni ve modern bir 'Can Dostları Yaşam Alanı' kazandırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Aydın ancak can dostlarıyla birlikte daha güzel" diyerek can dostların sahip çıktığını belirtti.