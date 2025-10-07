Bahçeli’nin arsasını hibe ettiği Cemevi açılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin 11 Ekim'de açılacağını söyledi. Yıldırım, Hacıbektaş Dedebağı Mahallesi'nde yer alan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi projesinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 15 yıl önce satın aldığı arsayı MHP'nin 18 Aralık 2022'de Mersin mitingine katılan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna 21 Aralık 2022'de hibe etmesiyle hayata geçtiğini bildirdi. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerinin yansıtıldığını vurgulayan Yıldırım, fiziki kapsamı bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olduğunu ifade etti.