İzmir’de Aslanoğlu krizi yaşanıyor

İzmir'de seçimler için tutuklu Şenol Aslanoğlu'nun yeniden aday gösterileceğine dair iddialar ortalığı karıştırdı.Genel merkezin bu ısrarı, sadece bir tercih değil; tabanın iradesine "bir müdahale" olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili bir çıkış da İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan geldi. Tecrübeli siyasetçi, "Bu doğru bir yaklaşım değildir" sözleriyle politikayı açıkça eleştirdi. Tüm gözler şimdi 13 Ekim'deki davada. Eğer Şenol Aslanoğlu'nun tutukluluğu devam ederse, adaylıktan çekileceği kulislerde konuşuluyor. Bu ihtimal gerçekleşirse, İzmir'de il kongresinin tüm dengeleri değişecek. CHP kulislerinde ortaya çıkan bu krizle ilgili İzmir'de neler olacağı merak ediliyor.