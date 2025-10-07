Türkiye’de Gazze için birlik zinciri

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 81 ilde "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Yüzbinlerce vatandaş dün de bir araya gelerek, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. İzmir'de de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Partili kadınlar, "Özgür Filistin", "Mazlumun duası zalimi yıkar", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartları taşıdı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak, bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi. Dalkıran, Türkiye'nin 81 ilinde zincir oluşturduklarını belirtti.

ÜLKE TEK YÜREK

Uşak, Manisa, Aydı Muğla ve Balıkesir başta olmak üzere 81 ilde düzenlenen programda katılımcılar "Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" yazılı dövizleri taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Gazze'deki yıkımı anlatan fotoğraflar taşıdı.