Bahçeli: “Öcalan, SDG ve YPG’ye yeni bir çağrı yapmalı”

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin TBMM'yi boykot etmesini eleştiren Bahçeli, "Meclis boykot ve protestolara sahne olacak yer değil. Saygısızlıkta üst faza geçen CHP baltayı taşa vurdu" dedi. Özgür Özel'in Meclis'teki toplu fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen sözlerinin, kıskançlık olduğunu belirten Bahçeli, "O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafı. CHP'den hiçbir halt olmaz. Özgür Bey'in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, suçluluk psikolojisinin yansıması" değerlendirmesinde bulundu. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin esas amacının, Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizm menşeli nifak tohumlarının çürütülmesi ve bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması olduğunu söyleyen Bahçeli, "Silah varsa siyaset yok. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı. PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koydu. SDG/YPG henüz silah bırakmadı, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmedi. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsıyor. PKK'nın kurucu önderliği SDG/ YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemeli" şeklinde konuştu.

"VEKİLLER İMRALI'YA GİDEBİLİR"

Bahçeli, "Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalı. Bunda çekinilecek husus görmüyorum. 27 Şubat İmralı açıklamasının çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacak. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın" dedi.