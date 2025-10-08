Emine Erdoğan’dan Filistin etkinliğine destek

Cristina Heeren Vakfı tarafından düzenlenen özel flamenko gösterisi, Kızılay, İspanya Büyükelçiliği ve Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ankara ve İstanbul'da Gazze'ye destek için sahnelenecek. Bugün Ankara CSO Tarihi Salon'da düzenlenecek gösteriye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılarak Filistin halkına desteğini gösterecek. "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" etkinliğinin geliri, Gazze halkına gönderilecek. Yarın ise İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda flamenko gösterisinin de yer aldığı yardım etkinliği düzenlenecek.