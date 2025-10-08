Okullarda Filistin için seferberlik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile tüm okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin genelge, 81 ile gönderildi. Yazıda, "Sumud Filosu gündemi, eğitim camiasının ortak vicdanını güçlü biçimde temsil etme sorumluluğunu kurumsal bir gereklilik olarak beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel hak ve hürriyetler perspektifinde insan haklarına saygı ilkelerini merkeze konumlandırır. Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları inşasına zemin hazırlayacağı değerlendirilmekte" denildi. Söz konusu organizasyonun, okulların genel huzur ve disiplinini hiçbir surette zedelemeyecek şekilde yüksek katılım ve titiz bir planlamayla, gerçekleştirilmesi istendi.