Hamas: Türkiye’nin varlığı Netanyahu’yu zora düşürdü

Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takasıyla ilgili Şarm Eş-Şeyh'te gerçekleştirilen müzakerelere katılmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun manevra alanını daralttığını belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın söz konusu müzakerelere katılımına dikkati çeken Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, "Katar Başbakanı Al Sani'nin yanı sıra MİT Başkanı Kalın ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ın Şarm Eş-Şeyh kentindeki müzakere turuna katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu katılım, savaşın durdurulması için olumlu sonuçlara ulaşılması yolunda müzakerelere güçlü bir ivme kazandıracağı gibi Netanyahu'nun müzakereleri baltalayarak saldırılarını sürdürme yönündeki manevra alanını da daraltır" dedi. Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde, taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğunu söyledi.