Aydınlı milletvekillerinden Bakan Tunç’a ziyaret

AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın'a yapılması hedeflenen yeni yatırımlar için Ankara temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, Aydın'a kazandırılması planlanan yeni adliye binası oldu.

YENİ BİNA MASADA

Mevcut adliye binasının fiziki kapasite açısından yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle, daha modern, donanımlı ve geniş bir adalet kompleksi ihtiyacı dile getirildi. Ziyarette sadece bina talebi değil, aynı zamanda kentteki adalet hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik projeler de görüşüldü. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Savaş, "Ziyaretimizde, şehrimizde adalet hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesine yönelik devam eden ve planlanan yatırımları istişare ettik. Nazik kabulleri ve Aydın'ımıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç'a bir başka ziyaret ise, önceki dönem Adalet Bakanlarından Hasan Denizkurdu ile 27. Dönem Milletvekili Ekrem Çelebi'den geldi. Çelebi yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanımıza yakın ilgileri ve nazik evsahiplikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.