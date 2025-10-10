CHP Milas teşkilatı karıştı

CHP Milas İlçe Örgütü'nde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile S.S. Anatolie Kadın Kooperatifi üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kooperatif üyelerinin, hiçbir gerekçe gösterilmeden desteklemelerin kesilmesinin nedenini sorduğu Topuz'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e "Onlar AK Parti'ye oy verdiler" diye cevap vermesi salonda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine kooperatif üyeleri Topuz'a "Siz 2019'da kime oy verdiniz?" sorusunu yöneltince gerilim arttı. Başkan Topuz da, "Bu partinin içerisinde CHP'ye oy vermeyen 2 bin tane üye var. Seçimden önce AK Parti'nin adayına gidenler şu an bu binada. Benim hiç kafamdan geçmedi ki fotoğraf çekeyim" diye cevap verdi. Tartışma sonrası sinirler gerildi.