Filistin’de sevinç gözyaşları

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır ve Katar'ın da arabuluculuğuyla gerçekleştirilen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas tarafları, ateşkes için mutabakata vardı. İsrail ordusu, ateşkese varılmasının ardından Gazze'de işgal edilen noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını da duyurdu. 2 yılı aşkın süredir açlık ve bombardımanlarla mücadele eden Gazzelilerin ateşkes haberini alır almaz yaşadığı sevinç yüzlerine yansıdı.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Gazzeliler, mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu, sloganlar attı ve Filistin bayrakları salladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, ateşkesin geç kalınmış olsa da memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze farklı bir döneme girecektir" dedi. Dar bir alanda İsrail'e karşı konulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü" şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve sahada tam anlamıyla uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirten Ala, "Gazze'de yaşanan insani felaketin etkilerinin hafifletilmesi için, ateşkesin ardından derhal insani yardım ulaştırılmalı ve bölgede hayatın normale dönebilmesi amacıyla yeniden imar çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır" dedi.