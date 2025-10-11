Aydın Emniyeti’nde değişim rüzgarı

AYDIN İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren son atama kararıyla Nazilli, İncirliova, Çine, Kuşadası, Söke ve Kuyucak ilçelerinde emniyet müdürleri değişti. Atamalarda görev değişikliklerinin yanı sıra terfiler de dikkat çekti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Nazilli'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü ise Erdal Esen oldu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Pircan Kotan, Çine İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Rasim Demirelli, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Fatih Çetinkaya, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine İzzettin Engin getirildi.