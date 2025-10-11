Çadırda yaşayan aileye Çerçioğlu sahip çıktı

Aydın Efeler'de viraneye dönen evinin bahçesine kurduğu çadırda torunu ve oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki Selma Sarıkaya'nın yardım çığlığı cevapsız kalmadı. Babadan kalan ve kullanılamaz hale gelen evin bahçesinde kurduğu çadırda yaşamak zorunda kalan aile, son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte daha da zor günler yaşamaya başladı.

"SESİMİZİ SADECE O DUYDU"

Çadırlarının içi suyla dolan Sarıkaya ailesi, çekyatların üstünde yatıyordu. Umutsuzluk içinde çözüm arayan Sarıkaya'nın yardım çığlığını ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duydu. Selma Sarıkaya'nın yaşam mücadelesinden haberdar olan Başkan Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediyesi ekiplerine evin bakım ve onarımı için talimat verdi. Evin çatısı açılarak onarıma başlandı. Kapısı, penceresi, elektrik ve su bağlantıları dahil her şeyi tek tek elden geçirilerek Sarıkaya ailesine yaşanabilir bir yuva kazandırılıyor. Çaresizliğini gözyaşları içinde anlatan Selma Sarıkaya

"Kirada oturuyorduk, ev sahibi kirayı artırdı, ödeyemedik. Babadan kalma eve geldik, içine giremedik çünkü çatısı çökmüştü. Bahçeye çadır kurduk. Yağmur yağınca çadırın içi su aldı, yerde yatamadık. Komşunun verdiği iki çekyatla suyun üstünde uyumaya çalıştık. Her yere başvurduk, sağ olsun Başkanımız Özlem Çerçioğlu sesimizi duydu. Evimizin onarımı başladı. Çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.