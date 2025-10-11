Gazze’de bombasız ilk cuma namazı

Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası sevinç gözyaşları akıyor. Ateşkesin ilk cuma namazı da kılındı. Yüzlerce Gazzeli, Nuseyrat Kampı'ndaki kısmen yıkılan Faruk Camii'nde cuma namazını kıldı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail ordusu, kademeli olarak dün sabah çekilmeye başlamıştı.Bu gelişmenin üstüne binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı. İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Filistinliler dönüş yolunda, Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullandı. 2 yıl süren soykırımın ardında ise büyük acılar kaldı. İsrail ordusunun 735 gün boyunca Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 77 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu bildirildi. Saldırılar boyunca İsrail, 200 bin tondan fazla bomba kullandı ve sözde "güvenli bölge" olarak iddia edilen güneydeki el-Mavasi bölgesi 150'yi aşkın bombardımana maruz kaldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımda 20 binde fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın, 67 bini aşkın Filistinliye ait cenazenin hastanelere ulaştığı hatırlatıldı. Gazze Şeridi'nde ölen ve kaybolanların toplam sayısının ise 77 bini bulduğu kaydedildi.