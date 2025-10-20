İsrail yine Gazze’yi vurdu

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin Refah ve Cibaliye bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Cibaliye'ye düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü. İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti. Hamas ise İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı.