‘Yüzyıl hedeflerimiz engellenemeyecek’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemde "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmeye yönelik girişimlere ve provokatif söylemlere sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir. Devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler siyasi tartışma ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir. Bunların "terörsüz Türkiye" sürecine "suikast" teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri, her bir vatandaşımızın emeğinin eseri olacaktır."