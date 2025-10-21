AK Parti heyetinden Yalçın Ata’ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İzmir programına parti mensupları ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ziyaretiyle başladı. Partinin genel merkez ve İzmir teşkilatındaki üst düzey kurmayları ile birlikte İESOB Başkanı Ata'yı ziyaret eden Uygur'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli, AK Parti STK'lardan sorumlu Ege Bölge Başkanı Esat Ertaç, Birlik yöneticileri ve çok sayıda oda başkanı da katıldı.

SAYGILI'DAN ÖVGÜ

Ata'nın İzmir esnafının çehresini değiştiren başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Uygur, "Buraya İzmir esnafının sorunlarını ve beklentilerini dinlemeye geldik. Esnaf sanatkarlar Türk toplumunun çekirdeğini oluşturan çok önemli bir kesim. Sıkıntılarınızın giderilmesine öncelik vereceğiz' dedi. Görüşmede Ata, Uygur'a esnaf sanatkarların merkezi idareden olan beklentilerini ve Birliğin geliştirdiği çözüm önerilerini içeren bir kitap sundu. Başkan Ata, "Bağ-Kur sigortalısı 9 bin günü SSK sigortalıları 7200 günü doldurdukları zaman emekliliğe hak kazanıyor. Her türlü ticari riski alan üyelerimiz, yanlarında çalıştırdığı elemanlardan bile daha geç emekli olmakta. Bu düzeltilmeli" dedi. Bilal Saygılı ise "Yalçın ağabey ile beraber çok güzel işler yapıyoruz. Kendisi başkan olduktan sonra esnaf ile diyalog kurulmaya başlandı, sorunlar daha çok dile getiriliyor ve çözümler bulunuyor. Biz kendisinden razıyız" ifadelerini kullandı.