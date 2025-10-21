Belediyelerde reform zamanı! Yerel yönetimlere düzenleme geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada vurguladığı "Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz" sözleri, kapsamlı bir yerel yönetim reformunun habercisi oldu. AK Parti, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

YENİ TANIMLAR

Taslak çalışmaya göre büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının bazı yetkilerinin sınırlandırılması planlanıyor. Belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi tutulacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hale getirilecek. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve "hizmet hiyerarşisi" oluşturulması öngörülüyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek. Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir "Denetim Komisyonu" kurulacak.