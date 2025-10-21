Diploma davası 8 Aralık’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi. Duruşmaya gelmek istemeyen İmamoğlu, hakim tarafından çağrılarak getirildi. Duruşma öncesi avukatların duruşma salonuna geç alınması nedeniyle İmamoğlu'nun avukatları da durumu protesto ederek duruşma salonunu terk etti. Savunması sorulan Ekrem İmamoğlu "İçeriye giremeyen birçok avukatımız oldu. Müdafim olmadan savunma yapmak istemiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan hakim sanık avukatlarına gelecek celseye kadar savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 8 Aralık saat 11.00'a erteledi.

AKTAŞ SORUŞTURMASI TAMAM

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ile birlikte toplam 200 şüpheli hakkında 578 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Ayda ve Abdurrahman Tutdere'nin de 12 yıla kadar hapisi istendi.