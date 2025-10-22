Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti. Kuveyt'te ziyaret ettiği Al- Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.