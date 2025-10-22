FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

Ege Bölgesi'nden ilerin de bulunduğu 50 ilde terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar sonucu; Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler; terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Yakalanan şüphelilerin 154'ü tutuklandı. Ayrıca 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.