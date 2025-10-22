Muğla CHP’de yengeler isyanı

CHP'de krizler bitmiyor. 19 Ekim'de yapılan Muğla İl Kongresi'ne ilişkin bazı delegeler, il yönetimi ve kurultay delegesi listelerinde tüzükte belirtilen kota şartlarının sağlanmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. CHP'nin 39. Olağan Muğla İl Kongresinde tek listeyle gidilen seçimde Nail Kızıl, il başkanı seçildi. Kongrenin ardından bazı delegeler, il yönetimi ve kurultay delege listelerine tepki gösterdi.

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDİ

Özellikle çoğunluğu belediye başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkanı eşlerinden oluşan 16 kişilik kurultay delege listesi büyük tepki çekti. Bazı delegeler, parti tüzüğünde ve yönetmeliğinde belirtilen kota şartlarının sağlanmadığı gerekçesiyle Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulundu. Delegelerin itiraz dilekçesinde "İl yönetim kurulunda yüzde 35 oranında uygulanması gereken cinsiyet kotasının ve yüzde 10 oranında uygulanması gereken 18-25 yaş gençlik kotasının eksik olduğu, ayrıca 500 bin nüfus üzeri illerde geçerli olan dört hukukçu üye şartının da yerine getirilmediği" ifadeleri yer aldı.

SEÇİM KURULU'NA TESLİM EDİLDİ

İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "İl Yönetim Kurulu listesinde yüzde 35 oranında uygulanması gereken ve 8 kişiye tekabül eden cinsiyet kotası, yönetim kurulu listesinde 6 kadın olması sebebiyle sağlanmamıştır. Kurultay delegelerinde yüzde 10 uygulanması gereken ve 2 kişiye tekabül eden 18-25 yaş gençlik kotası şartı uygulanmamış, listeye 1 kişi yazılmıştır. Nüfusu 500 bin olan illerde uygulanması gereken ve 4 kişiye tekabül eden İl Disiplin Kurulu asil üyelerinden 4 hukukçu olma şartı uygulanmamış, listede 2 avukata yer verilmiştir. Seçimde kazanan liste ve yukarıda yazılı organları tüzüğümüz ve yönetmeliğimizin ilgili maddelerine aykırıdır. Bu sebeple yapılan 39. Olağan CHP Muğla İl Kongresinin seçimlerine itiraz ediyor gereğinin yapılmasını talep ediyorum." Kongrenin iptali yönündeki itiraz dilekçelerinin, seçim kurulu tarafından teslim alındığı öğrenildi.

BODRUMLULARDAN 'SESSİZ' MESA

CHP kongresinde eşine az rastlanan bir olay daha yaşandı. Bodrum delegelerinin tepkisi sonrası sandıklardan çıkan boş oylar kongreye damga vurdu. İl yönetiminde Bodrum'un yeterince temsil edilmediğini savunan delegeler, tepkilerini sandığa yansıttı. 515 delegenin oy kullandığı kongrede, 144 oyun geçersiz, 371 oyun geçerli olduğu açıklandı. Geçersiz oyların büyük çoğunluğunun Bodrum delegelerine ait olduğu öğrenildi, sandıklardan çıkan 91 boş oy "sessiz ama net bir mesaj" olarak değerlendirildi. Kongrede konuşan CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, "İl yönetiminde Bodrum'un sesi kısılmış, örgütümüz yok sayılmıştır. Bodrum'u yok sayan bir Muğla, eksik bir Muğla'dır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.