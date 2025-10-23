CHP ülke çıkarlarını bir kez daha yok saydı

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye, CHP ve DEM Parti 'hayır' oyu kullandı. Meclis gündemine 9'uncu kez gelen tezkerenin süresi daha önceki yasama yıllarında 2 yılla sınırlıydı.

BAHANELER SIRALADI

Bu yasama yılındaysa 3 yıla çıkartıldı. Tezkere ile görev süresi 31 Ekim'de dolan TSK'ya Irak ve Suriye'de Ekim 2028'e kadar operasyon yapma hakkı tanınıyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi. CHP'li Namık Tan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "Türkiye'de terörle mücadele hakkıyla yapıldığında, Anayasamıza uygun biçimde yürütüldüğüne ikna olduğumuzda CHP olarak en büyük desteği veririz. Tezkere bir sürü soru işaretiyle önümüzde duruyor. Böyle giderse ucu sınırsız yetkiler isteyeceksiniz. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye'ye gidecek" diyerek 'hayır' oyu kullandıklarını açıkladı.