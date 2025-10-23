Emine Erdoğan’dan İslam Eserleri Müzesi’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da ziyaret ettiği İslam Eserleri Müzesi'ne ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum" ifadelerini kulandı.