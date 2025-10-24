NATO harekâtı Türk yazılımıyla yönetildi

NATO İttifak Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) Stratejik Savaş Geliştirme Komutanlığı'na bağlı 2025 İnovasyon Süreci, İstanbul'da Türk savunma sanayisi ürünlerinin de görev yaptığı NATO İttifakı'nın Yenilikçi Çözümler Değerlendirme ve Paylaşım Platformu (SHINE) etkinliğiyle tamamlandı. Etkinlik kapsamında, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren 13 kuruluşun ürün ve çözümleri, NATO ittifakı bileşenlerinden katılımcılarla belirlenen senaryolar çerçevesinde görev yaptı. SİSAM da oluşturulan senaryolarda tüm dost, düşman, tarafsız unsurların, coğrafi, taktik ve zaman boyutunda gerçek zamanlı olarak görüntülendiği Müşterek Operasyonel Resmi oluşturdu, tatbikat komuta çadırında sergiledi ve eş zamanlı olarak NATO tarafından kullanılan güvenli ağ üzerinden dağıttı. SİSAM Müşterek Operasyonel Resim (Sisam-COP) sayesinde farklı milletlere ait tüm bu yüzen, dalan ve uçan insansız unsurlardan elde edilen veriler birleştirilerek (füzyon) komuta merkezindeki tek bir ekrandan izlenip harekatın başarıyla gerçekleştirilmesi sağlandı.