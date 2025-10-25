Başkan Arıkan: Artık ham değiliz sahadayız

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Söke İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Arıkan, İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ve partililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Başkan Arıkan siyasette yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "İlk kez partimi ziyaret ettiğim için heyecanlıyım. Zor bir süreç atlatıldı, kolay değildi. Söke'de beklentiyi ziyadesiyle artırdık. Bunun için daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek gerekiyor. İtiraf etmek gerekirse, biz yıllardır CHP'de hamlamışız ama artık ham değil sahadayız. Ayak uydurmaya başladık. Bu beklentiyi karşılamak en önemli hedefimiz ve bunu birlikte başaracağız" dedi. Arıkan'ın sözleri partililerden büyük alkış aldı. İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ise, "Sayın Başkanımızın enerjisi ve Söke'ye olan sevgisi bizlere güç veriyor. Birlikte büyük hizmetlere imza atacağız" dedi.