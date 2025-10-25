'Halkımızı susuz bırakmayız'

Başkan Erdoğan, Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Gazze'de ateşkesin muhafazasına ilişkin, "Türkiye olarak ateşkesin sağlanabilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hamas tarafı ateşkese riayet ediyor. Hatta bu konuda kararlı olduklarını da açıkça ifade ediyorlar. İsrail ise ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'de vazife üstlenecek görev gücü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda altyapı çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Erdoğan, büyükşehirlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili ise CHP belediyelerini eleştirdi. Kuraklığa karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. İş başa düştüğü zaman, biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet Su İşleri'ne bu konuda gerekli talimatı verdik. Büyükşehirler su sıkıntısını yaşıyor ama biz halkımızı buralarda Allah'ın izniyle susuz bırakmayız" açıklamasında bulundu.