Bornova Belediyesi taşınmazları satıyor

İzmir'de Bornova Belediyesi'ne ait 27 taşınmazın satışı gündemde. Satış listesinde yer alan parseller; Ergene, Koşukavak, Altındağ, Pınarbaşı, Naldöken, Evka- 3 ve Ergene Mahallesi'nin farklı bölgelerinde bulunuyor. Önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, zorlu süreçleri yaşamasına rağmen, görevi kasasında para ve borçsuz bütçeyle devretmişti. Bugün ise Bornova Belediyesi'nin 1 milyar TL'nin üzerinde borç yükü altında olduğu belirtiliyor. Raporlar, belediye kasasının "boşaldığını" gösteriyor.