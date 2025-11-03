CHP’li üyeden yumruklu saldırı

Kuşadası Belediyesi son zamanlarda gündeme bomba gibi düşen Aziz İhsan Aktaş gündeminin sarsıntılarını yaşıyor.

Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı gerginlikle başladı. Toplantı salonuna çok sayıda Kuşadası Belediyesi Zabıtası görevlendirildi. Toplantı sürerken, Belediye Başkanı Ömer Günel, "Gündem dışı soruları yazılı olarak verebilirsiniz, sözlü talep edemezsiniz" ifadelerini kullandı. "Yazılı önergeleri de İdari Birimler cevaplandırır" diyerek İYİ Partili meclis üyelerinin "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Yapılanmasının Kuşadası Belediyesiyle ilgili iddialarına" karşı sessiz kaldı. Meclis üyelerine söz vermemesi üzerine toplantı salonunda tartışmalar yaşandı. CHP'li Meclis üyesi Birtan Tütüncü, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Fikret Erol Avcı'ya yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası meclis salonu karıştı. Taraflar güçlükle birbirinden ayrılırken, meclis salonuna kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kuşadası Belediye Başkanlığının Facebook üzerindeki sayfasında yer alan kavganın yaşandığı ve İYİ Partili Meclis üyesinin yumruk yediği kavgaya ilişkin videonun kaldırıldığı görüldü.