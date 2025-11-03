Türkiye ile Irak arasında tarihi ’su’ anlaşması

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani tarafından kabul edildi. Kabulün ardından Bakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

DÜZENLEMELER YAPILACAK

Söz konusu mekanizma, 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor. 22 Nisan 2024'te imzalanan "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile bugün imzalanan "Finans Mekanizması" belgesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bakan Fidan, "Terörsüz Türkiye sürecinin iyi gitmesi olumlu bir gelişme. Dileğimiz odur ki örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine son vermesi" ifadelerini kullandı.