Bahçeli’den Kurum’a büyük jest

Deprem bölgesindeki tüm illerde olduğu gibi Osmaniye'deki tarihi ihya seferberliği de takdir toplamaya devam ediyor. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Bakan Kurum ise "Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakı'mızın ortağı, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.